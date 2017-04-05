Руководитель Tribuna.com Максим Березинский поделился эмоциями после просмотра матча 1/2 финала Кубка Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ (2:0).

«Футболище! Матч вечером, с освещением, с аудиторией, интригой, желанием. Примерно так можно возродить этот вид спорта в Беларуси. Не слишком много надо для этого. Давно не приходилось ощущать столько положительных эмоций от белорусского футбола.

И еще это хороший пример того, насколько важна для людей надежда. В Бресте ее подарили – и болельщики пошли. Вы же помните, как ломились трибуны после чемпионств в Гомеле, Бобруйске, Солигорске?

По игре БАТЭ был переигран полностью. Такого беспомощного чемпиона видеть не доводилось давно. Полная разруха сзади и импотенция впереди. Как-то совсем не удалась ротация Александру Ермаковичу. «Динамо» респекты за смелый и веселый футбол с большим количеством ударов. Когда на тебя приходят 9 тысяч, только так и надо играть. Футбол смотрелся даже по ТВ», – написал Березинский.