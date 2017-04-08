Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус рассказал о том, что не держит зла на нападающего Андрея Воронкова.

– Держите ли вы зло на Романюка и Воронкова за то, что они неожиданно перешли в «Городею»?

– Я не зол. У меня есть претензии к Воронкову. Но сейчас нет смысла выносить сор из избы. Но если коротко, то у нас был мужской разговор. И вот после этого разговора он принял такое решение, даже не сказав мне ни слова.

Правда, он исправился. Он меня на улице увидел возле федерации. Говорит: «Юрий Иосифович, я хочу с вами еще встретиться поговорит. Но не сейчас, не на бегу». Говорю: «Я жду твоего звонка».

Юрий Пунтус: «Воронков и Романюк ушли неожиданно. Бог им судья»