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Юрий Пунтус: «У меня есть претензии к Воронкову. Но сейчас нет смысла выносить сор из избы»

08.04.2017 22:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус рассказал о том, что не держит зла на нападающего Андрея Воронкова.

– Держите ли вы зло на Романюка и Воронкова за то, что они неожиданно перешли в «Городею»?

– Я не зол. У меня есть претензии к Воронкову. Но сейчас нет смысла выносить сор из избы. Но если коротко, то у нас был мужской разговор. И вот после этого разговора он принял такое решение, даже не сказав мне ни слова.  

Правда, он исправился. Он меня на улице увидел возле федерации. Говорит: «Юрий Иосифович, я хочу с вами еще встретиться поговорит. Но не сейчас, не на бегу». Говорю: «Я жду твоего звонка».

Юрий Пунтус: «Воронков и Романюк ушли неожиданно. Бог им судья»

 
 
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Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус рассказал о том, что не держит зла на нападающего Андрея Воронкова.

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