В матче 2-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» разгромил «Торпедо-БелАЗ» (4:1).

Отметим, что главный тренер «Торпедо» и сборной Беларуси Игорь Криушенко проиграл 5 матчей из 7 в нынешнем сезоне с разницей забитых и пропущенных мячей 5-17.

Напомним, Криушенко возглавил сборную Беларуси в марте нынешнего года, специалист совмещает посты в клубе и национальной команде.