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Криушенко проиграл 5 матчей из 7 после назначения на пост главного тренера сборной Беларуси с разницей 5-17

10.04.2017 19:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 2-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» разгромил «Торпедо-БелАЗ» (4:1).

Отметим, что главный тренер «Торпедо» и сборной Беларуси Игорь Криушенко проиграл 5 матчей из 7 в нынешнем сезоне с разницей забитых и пропущенных мячей 5-17.

Напомним, Криушенко возглавил сборную Беларуси в марте нынешнего года, специалист совмещает посты в клубе и национальной команде.

 
 
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В матче 2-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» разгромил «Торпедо-БелАЗ» (4:1).

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