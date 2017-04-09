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Криушенко проиграл 5 матчей из 7 после назначения на пост главного тренера сборной Беларуси с разницей 5-17
10.04.2017 19:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 2-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» разгромил «Торпедо-БелАЗ» (4:1).
Отметим, что главный тренер «Торпедо» и сборной Беларуси Игорь Криушенко проиграл 5 матчей из 7 в нынешнем сезоне с разницей забитых и пропущенных мячей 5-17.
Напомним, Криушенко возглавил сборную Беларуси в марте нынешнего года, специалист совмещает посты в клубе и национальной команде.
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Криушенко проиграл 5 матчей из 7 после назначения на пост главного тренера сборной Беларуси с разницей 5-17
В матче 2-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» разгромил «Торпедо-БелАЗ» (4:1).
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