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Эдгар Олехнович: «Единственное, чем можем привлечь зрителей в Солигорске, так это игрой»

16.04.2017 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Шахтера» Эдгар Олехнович сравнил посещаемость матчей в Солигорске и Борисове.

– Ты перебрался из Борисова в Солигорск. Есть какие-то различия в антураже матчей? В Солигорске приходит не очень много зрителей и с этим нужно что-то делать.

– Согласен. На «Борисов-Арене», возможно, более комфортные условия и они позволяют, скажем, большему количеству зрителей ходить на матчи. А что касается Солигорска, то, наверное, единственное, чем можем привлечь болельщиков, так это игрой.

– Пока вы играете без пропущенных мячей, но и мало забиваете. Насколько внутри команды вас это устраивает? Я согласен с тем, что когда команда набирает очки, не пропускает и забивает ровно столько, сколько нужно для победы, то в принципе приятно смотреть в таблицу. А по игре?

– Опять же – мы играем для болельщиков. И чем больше мячей забиваем, тем лучше. И, наверное, народ тогда подтянется. А что касается того, что внутри команды, то в любом случае у нас нет той игровой целостности, которая должна быть. Но тут много факторов. Это и весенний футбол, и фактор сыгранности. Потому что в команду пришло много новичков и поменялся тренер, который пришел со своей философией.

– Как работается с Олегом Кубаревым?

– За мои неполные три месяца в команде – мне очень интересно! Я много для себя почерпнул.

– Матч против брестского «Динамо» будет для тебя принципиальный?

– Ну не то чтобы принципиальный. Вы сами понимаете теперешний ажиотаж вокруг Бреста. И набор исполнителей у них достаточно квалифицированный. Наверное, будет приятно обыграть такую команду. Это первое, что должно двигать в матче.

– Тебя в нее уже приглашали, да? А почему «Шахтер» в итоге?

– Это очень тяжелый вопрос для меня. Не особо хочу на него отвечать. Я пообщался с Владимиром Журавелем. Был телефонный разговор минут 20. За это время я почувствовал, что человек очень умный в плане футбола и психологии. Не о многих людях я могу такое сказать, – сказал Олехнович в эфире программы «Свободный удар» на радио «Минская волна».

 
Теги: Брест
 
 
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Полузащитник «Шахтера» Эдгар Олехнович сравнил посещаемость матчей в Солигорске и Борисове.

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