Нападающий «Гомеля» Эванс Адомако рассказал об адаптации в новой стране.

«Я выступал за многие команды в Гане, а сейчас мне выпал шанс поиграть в Беларуси. На родине я выступал в командах из 1 и 2 лиг, но никогда не играл в высшем дивизионе. У меня есть друзья, которые выступают за национальную сборную Ганы. Два знакомых футболиста из моей страны сейчас защищают цвета брестского «Динамо»: это Джоэль Фамейе и Диксон Афоаква. Я также знаком с Салли Мунтари: мы родом из одной местности.

Как относятся родственники к переезду в Гомель? Они рады, что у меня есть возможность играть в футбол на более высоком уровне. Скучаю по своим родственникам. Я живу в Гомеле около месяца и практически ни с кем не общаюсь, потому что меня никто не понимает.

Жить здесь не страшно: окружающие люди хорошо относятся ко мне. Пока никуда не выхожу, а все время провожу в комнате. Потому что не знаю языка. Если Нивалдо нет на тренировке, а тренер хочет мне что-то сказать, то иногда возникают трудности. Я смотрю, что делают остальные игроки, а потом повторяю за ними.

Какие русские слова знаю? Спасибо, лево, право, хорошо.

В Беларуси у меня две трудности: язык и погода. В моей стране всегда жарко, а здесь холодно. Я приехал в Беларусь работать, поэтому и к холодной погоде должен привыкнуть. В морозные дни я надевал по четыре футболки и только потом остальную одежду. Было тяжело, но постепенно я привыкаю.

На матче с БАТЭ была классная атмосфера. В Гане болельщики тоже горячо поддерживают свои команды, но здесь поддержка более массовая. После того матча я звонил своему брату в Гану, чтобы рассказать, как меня впечатлили местные болельщики.

В Гане едят калорийную пищу. Есть еще национальное блюдо, которое называется «фуфу». В Беларуси понравилась лазанья», – сказал Адомако.