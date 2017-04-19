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Массимилиано Аллегри: «Заслуженно обыграли один из лучших клубов Европы»
20.04.2017 00:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
«Нужно отдать должное парням за все, что они делают в текущем сезоне. Сегодня мы сделали шаг вперед, заслуженно обыграли один из лучших клубов Европы и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
Сегодня мы сосредоточились на обороне, меньше атаковали и не воспользовались несколькими отличными шансами, которые у нас были при контратаках. Мы находились под давлением со стороны «Барселоны», но я бы не сказал, что оно было чрезмерным.
Не стоит сильно праздновать эту победу, в ближайшее время нужно переключить внимание на матчи серии А. Главное, мне не надо говорить своим игрокам, что еще слишком рано праздновать.
Я очень доволен нашей игрой, но нам надо постараться еще улучшить ее. Сегодня все провели великолепный матч. После выхода Бардзальи мне казалось, что мы можем играть целый день и не пропустить от «Барселоны» ни одного гола», – сказал Аллегри.
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о матче плей-офф Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:0).
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