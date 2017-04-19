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Монте-Карло (АТР). Джокович, Надаль вышли в 1/4 финала, Маррей, Вавринка выбыли
20.04.2017 20:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четверг на «Мастерсе» в Монте-Карло свои матчи проведут Энди Маррей, Новак Джокович, Стэн Вавринка и Рафаэль Надаль.
Monte-Carlo Rolex Masters
Монте-Карло, Монако
16 – 23 апреля 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 629 725 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
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В четверг на «Мастерсе» в Монте-Карло свои матчи проведут Энди Маррей, Новак Джокович, Стэн Вавринка и Рафаэль Надаль.
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