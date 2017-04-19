﻿ Монте-Карло (АТР). Джокович, Надаль вышли в 1/4 финала, Маррей, Вавринка выбыли. 21.by
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Монте-Карло (АТР). Джокович, Надаль вышли в 1/4 финала, Маррей, Вавринка выбыли

20.04.2017 20:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четверг на «Мастерсе» в Монте-Карло свои матчи проведут Энди Маррей, Новак Джокович, Стэн Вавринка и Рафаэль Надаль.

Monte-Carlo Rolex Masters

Монте-Карло, Монако

16 – 23 апреля 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 629 725 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Альберт Рамос-Винолас (Испания)  Энди Маррей (Великобритания)
2:66:27:5
Дата проведения
20 апреля, 10.13
Онлайн матча

 

Марин Чилич (Хорватия)  Томаш Бердых (Чехия)
6:27:6
Дата проведения
20 апреля, 10.12
Онлайн матча

 

Пабло Куэвас (Уругвай)  Стэн Вавринка (Швейцария)
6:46:4
Дата проведения
20 апреля, 13.10
Онлайн матча

 

Люка Пуй (Франция)  Адриан Маннарино (Франция)
3:0
Дата проведения
20 апреля, 12.33
Онлайн матча

 

Диего Себастьян Шварцман (Аргентина)  Ян-Леннард Штруфф (Германия)
6:36:0
Дата проведения
20 апреля, 15.54
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания)  Александр Зверев (Германия)
6:16:1
Дата проведения
20 апреля, 14.50
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия)  Доминик Тим (Австрия)
7:64:66:3
Дата проведения
20 апреля, 13.17
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия)  Пабло Каррено-Буста (Испания)
6:24:66:4
Дата проведения
20 апреля, 16.30
Онлайн матча

 

 
 
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В четверг на «Мастерсе» в Монте-Карло свои матчи проведут Энди Маррей, Новак Джокович, Стэн Вавринка и Рафаэль Надаль.

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