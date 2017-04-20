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Лига Европы: "Манчестер Юнайтед" встретится с "Сельтой"
21.04.2017 15:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр — Sputnik. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Лиги Европы сыграет против испанской "Сельты", сообщается на
В пятницу в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/2 Лиги Европы. По итогам жеребьевки определились полуфинальные пары:
"Аякс" и "Сельта" начнут на своем поле. Первые матчи пройдут 4 мая, ответные игры состоятся 11 мая.
Финальный матч Лиги Европы сезона-2016/17 пройдет 24 мая в Стокгольме.
Действующим победителем турнира является испанская "Севилья".
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Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные — 11 мая. Финал пройдет 24 мая в Стокгольме.
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