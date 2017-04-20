|
Чемпионат Франции. «Нанси» играет с «Марселем»
21.04.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 34-м туре Лиги 1 «Нанси» сыграет с «Марселем», «ПСЖ» встретится с «Монпелье», «Лион» против «Монако».
Чемпионат Франции
34-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 34-м туре Лиги 1 «Нанси» сыграет с «Марселем», «ПСЖ» встретится с «Монпелье», «Лион» против «Монако».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии