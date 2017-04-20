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Чемпионат Франции. «Нанси» играет с «Марселем»

21.04.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 34-м туре Лиги 1 «Нанси» сыграет с «Марселем», «ПСЖ» встретится с «Монпелье», «Лион» против «Монако».

Чемпионат Франции

34-й тур

Нанси – Марсель
Дата проведения
21 апреля, 21.45, «Марсель Пико»
превью матча онлайн статистика
ПСЖ – Монпелье
Дата проведения
22 апреля, 18.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика
Кан – Нант
Дата проведения
22 апреля, 21.00, «Мишель д′Орнано»
превью матча онлайн статистика
Дижон – Анжер
Дата проведения
22 апреля, 21.00, «Гастон Жерар»
превью матча онлайн статистика
Лилль – Генгам
Дата проведения
22 апреля, 21.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика
Бордо – Бастия
Дата проведения
22 апреля, 21.00, «Стад де Бордо»
превью матча онлайн статистика
Лорьян – Метц
Дата проведения
22 апреля, 21.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика
Тулуза – Ницца
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика
Сент-Этьен – Ренн
Дата проведения
23 апреля, 18.00, «Жоффруа-Гишар»
превью матча онлайн статистика
Лион – Монако
Дата проведения
23 апреля, 22.15, «Стад де Лион»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица лиги 1

Статистика лиги 1

 
 
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В 34-м туре Лиги 1 «Нанси» сыграет с «Марселем», «ПСЖ» встретится с «Монпелье», «Лион» против «Монако».

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