﻿ «Ростов» – «Спартак». Калачев получил травму. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ростов» – «Спартак». Калачев получил травму

22.04.2017 17:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Хавбек «Ростова» Тимофей Калачев получил травму в матче со «Спартаком».

Полузащитника унесли с поля на носилках. Он был заменен.

Защитник Денис Терентьев вышел вместо травмированного хавбека.

Отметим, семью минутами ранее Калачев отдал голевую передачу.

«Ростов» – «Спартак». Калачев получил травму

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хавбек «Ростова» Тимофей Калачев получил травму в матче со «Спартаком».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Беларусь – Швеция. «Беларусь-5» не транслирует поединок в прямом эфире в связи с матчем Кубка федерации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика