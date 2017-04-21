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«Ростов» – «Спартак». Калачев получил травму
22.04.2017 17:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хавбек «Ростова» Тимофей Калачев получил травму в матче со «Спартаком».
Полузащитника унесли с поля на носилках. Он был заменен.
Защитник Денис Терентьев вышел вместо травмированного хавбека.
Отметим, семью минутами ранее Калачев отдал голевую передачу.
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Хавбек «Ростова» Тимофей Калачев получил травму в матче со «Спартаком».
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