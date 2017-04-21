|
Григорий Иванов: «Никогда в России футбола не будет с таким судейством! Совести у вас нет ни у кого!»
22.04.2017 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент
«Не стыдно?! Хлопайте там в ладоши, все, б***ь! Что ты творишь, б***ь, с футболом?! Мрази, б***ь! Не стыдно вообще? Совести у вас нет ни у кого! Никогда у нас футбола в России не будет с таким судейством!» – прокричал функционер.
Судья Алексей Еськов во втором тайме удалил трех игроков «Урала».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Григорий Иванов: «Никогда в России футбола не будет с таким судейством! Совести у вас нет ни у кого!»
Президент «Урала» Григорий Иванов по окончании игры с «Зенитом» (0:2) наорал на судей и представителей петербургской команды в подтрибунном помещении.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии