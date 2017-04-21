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Григорий Иванов: «Никогда в России футбола не будет с таким судейством! Совести у вас нет ни у кого!»

22.04.2017 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Урала» Григорий Иванов по окончании игры с «Зенитом» (0:2) наорал на судей и представителей петербургской команды в подтрибунном помещении.

«Не стыдно?! Хлопайте там в ладоши, все, б***ь! Что ты творишь, б***ь, с футболом?! Мрази, б***ь! Не стыдно вообще? Совести у вас нет ни у кого! Никогда у нас футбола в России не будет с таким судейством!» – прокричал функционер.

Судья Алексей Еськов во втором тайме удалил трех игроков «Урала».

В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт

«Беспредел! Что творит этот Еськов?» Три удаления «Урала» в матче с «Зенитом»

 
 
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Президент «Урала» Григорий Иванов по окончании игры с «Зенитом» (0:2) наорал на судей и представителей петербургской команды в подтрибунном помещении.

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