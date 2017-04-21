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Вячеслав Федоренков: «Ставка на Лаланда как на первого номера сборной не выглядит сейчас оправданной»

22.04.2017 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков прокомментировал игру Кевина Лаланда в сборной Беларуси.

«После первых матчей Еврочелленджа с удовольствием отметил, что тревога за нашу вратарскую позицию понемногу отступает. Сейчас же эта тревога опять начинает понемногу накатывать на меня. Ставка на Лаланда как на первого номера не выглядит сейчас абсолютно оправданной.

Когда-то Виталий Коваль из «Немана» стал номером один в сборной Беларуси на ЧМ-2008. И неплохо справился. Тем же шведам мы уступили 6:5, Виталия здорово «колбасило», но в итоге он набрал кондиции. Особых успехов на том турнире наша команда не достигла, в плей-офф не вышла, но и в зоне вылета не болталась.

Тогда мало кто ожидал, что Коваль сможет быть номером один. Но он смог.

С моей стороны это прямой намек на Труса и Карнаухова», – сказал Федоренков в эфире «Беларусь-5».

Напомним, в субботнем матче Евровызова Беларусь – Швеция Кевин Лаланд допустил грубую ошибку, выйдя из ворот и потеряв шайбу.

 
 
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Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков прокомментировал игру Кевина Лаланда в сборной Беларуси.

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