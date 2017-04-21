Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал победу над брестским «Динамо» в матче 4-го тура чемпионата беларуси (3:0).

– Сегодня я больше доволен результатом, чем игрой. Матч был очень напряженным по накалу, просто так получилось, что мы выиграли.

Есть здесь какие-то субъективные причины: «Шахтер» берег футболистов на кубок, поэтому мы все равно рады победе над такой командой. Но это был самый напряженный матч по накалу.

- Ваше преимущество было очевидным. Чем вы недовольны?

– В последние двадцать минут, находясь в большинстве, мы оборонялись. Вот этим я недоволен. Мы должны лучше контролировать матч и уметь управлять игрой в любых ситуациях.

- Что стало ключевым фактором в довольно крупной победе вашей команды над «Динамо»?

– Наверное то, что брестчане совершили ошибки, – сказал Кубарев в эфире «Беларусь-5».