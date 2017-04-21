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Чемпионат Италии. «Фиорентина» принимает «Интер»
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В 33-м туре итальянской серии А «Интер» сыграет с «Фиорентиной», «Наполи» – с «Сассуоло», «Милан» примет «Эмполи», «Ювентус» – «Дженоа», а «Рома» встретится с «Пескарой».
Чемпионат Италии
33-й тур
- Дата проведения
-
22 апреля, 19.00, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
-
1:0 –
3 Конти,
2:0 –
14 Фройлер,
2:1 –
16 Дестро,
2:2 –
61 Ди Франческо,
3:2 –
75 Кальдара.
Аталанта –
Бериша, Масьелло, Кальдара, Толои (Д'Алессандро, 63), Конти, Кессиэ (Кристанте, 22), Фройлер, Спинаццола, Куртич, Петанья (Грасси, 72), Гомес.
Болонья –
Анжело, Мбайе (Крафт, 74), Майетта, Гастальделло, Масина, Джемаили, Таидер, Вивиани (Петкович, 83), Ди Франческо, Дестро, Крейчи (Оквонкво, 78).
- Предупреждения:
-
Кальдара
(43), Джемаили
(44), Гастальделло
(51), Мбайе
(57), Масьелло
(78).
- Дата проведения
-
22 апреля, 21.45, «Артемио Франки»
- Голы:
-
1:0 –
23 Весино,
1:1 –
28 Перишич.
Фиорентина –
Тэтэрушану, Милич, Томович, Астори, Санчес, Валеро, Бадель, Тельо, Весино, Бернардески, Эль-Бабакар.
Интер –
Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д`Амброзио, Кондогбиа, Жоау Мариу, Медель, Кандрева, Гальярдини, Перишич, Икарди.
- Дата проведения
-
23 апреля, 16.00, «Фриули»
Таблица серии А
Статистика серии А
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В 33-м туре итальянской серии А «Интер» сыграет с «Фиорентиной», «Наполи» – с «Сассуоло», «Милан» примет «Эмполи», «Ювентус» – «Дженоа», а «Рома» встретится с...
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