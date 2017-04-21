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Чемпионат Италии. «Фиорентина» принимает «Интер»

22.04.2017 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 33-м туре итальянской серии А «Интер» сыграет с «Фиорентиной», «Наполи» – с «Сассуоло», «Милан» примет «Эмполи», «Ювентус» – «Дженоа», а «Рома» встретится с «Пескарой».

Чемпионат Италии

33-й тур

Аталанта – Болонья 3:2 (2:1, 1:1)
Дата проведения
22 апреля, 19.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 3 Конти, 2:0 – 14 Фройлер, 2:1 – 16 Дестро, 2:2 – 61 Ди Франческо, 3:2 – 75 Кальдара.
АталантаБериша, Масьелло, Кальдара, Толои (Д'Алессандро, 63), Конти, Кессиэ (Кристанте, 22), Фройлер, Спинаццола, Куртич, Петанья (Грасси, 72), Гомес.
БолоньяАнжело, Мбайе (Крафт, 74), Майетта, Гастальделло, Масина, Джемаили, Таидер, Вивиани (Петкович, 83), Ди Франческо, Дестро, Крейчи (Оквонкво, 78).
Предупреждения:
Кальдара (43), Джемаили (44), Гастальделло (51), Мбайе (57), Масьелло (78).

 

Фиорентина – Интер 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
22 апреля, 21.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 23 Весино, 1:1 – 28 Перишич.
ФиорентинаТэтэрушану, Милич, Томович, Астори, Санчес, Валеро, Бадель, Тельо, Весино, Бернардески, Эль-Бабакар.
ИнтерХанданович, Миранда, Нагатомо, Д`Амброзио, Кондогбиа, Жоау Мариу, Медель, Кандрева, Гальярдини, Перишич, Икарди.

 

Сассуоло – Наполи
Дата проведения
23 апреля, 13.30, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Кьево – Торино
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Палермо
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Эмполи
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Кротоне
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Кальяри
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Дженоа
Дата проведения
23 апреля, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Пескара – Рома
Дата проведения
24 апреля, 21.45, «Адриатико»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица серии А

Статистика серии А

 
 
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В 33-м туре итальянской серии А «Интер» сыграет с «Фиорентиной», «Наполи» – с «Сассуоло», «Милан» примет «Эмполи», «Ювентус» – «Дженоа», а «Рома» встретится с...

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