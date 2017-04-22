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ЮЧМ-2017. Релегейшн раунд. Третий матч. Беларусь против Латвии

23.04.2017 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня сборная Беларуси сыграет решающий матч за право остаться в элитном дивизионе ЮЧМ.

ЮЧМ-2017

Религейшн раунд

Беларусь – Латвия

23 апреля, 14.30

Счет в серии (до 2-х побед): 1-1.

 
 
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Сегодня сборная Беларуси сыграет решающий матч за право остаться в элитном дивизионе ЮЧМ.

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