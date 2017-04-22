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ЮЧМ-2017. Релегейшн раунд. Третий матч. Беларусь против Латвии
23.04.2017 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси сыграет решающий матч за право остаться в элитном дивизионе ЮЧМ.
ЮЧМ-2017
Религейшн раунд
Беларусь – Латвия
23 апреля, 14.30
Счет в серии (до 2-х побед): 1-1.
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Сегодня сборная Беларуси сыграет решающий матч за право остаться в элитном дивизионе ЮЧМ.
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