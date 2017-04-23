Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче с «Реалом» (3:2).

Второй гол стал для аргентинца 500-м в составе каталонского клуба. По ходу встречи Месси получил удар локтем в лицо от Марсело, но вернулся в игру и оформил дубль.