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Месси забил 500-й гол за «Барселону»
23.04.2017 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче с «Реалом» (3:2).
Второй гол стал для аргентинца 500-м в составе каталонского клуба. По ходу встречи Месси получил удар локтем в лицо от Марсело, но вернулся в игру и оформил дубль.
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче с «Реалом» (3:2).
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