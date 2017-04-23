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Месси забил 500-й гол за «Барселону»

23.04.2017 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче с «Реалом» (3:2).

Второй гол стал для аргентинца 500-м в составе каталонского клуба. По ходу встречи Месси получил удар локтем в лицо от Марсело, но вернулся в игру и оформил дубль.

 

 
 
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче с «Реалом» (3:2).

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