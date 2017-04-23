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Василий Уткин: «Я принял важное решение. Заводим футбольную команду»

24.04.2017 13:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор Василий Уткин поделился планами о создании футбольной команды.

«Хочу вам сказать, что я принял важное решение. Это даже никакое не решение. Для тех людей, которые так или иначе полюбили футбол, это просто форма жизни.

Сначала, когда ты молод и юн, ты в футбол играешь. Потом некоторым из нас, очень немногим, везет, и ты его комментируешь. Затем наступает время, когда… Нет, я могу, конечно, играть в футбол. Может быть, соберутся даже пара человек и будут показывать пальцем, как я это делаю со своими 150 килограммами веса…

Но дальше остается один способ. Вот мы, взрослые мужчины, что делаем в таком возрасте? Люди вроде меня, Евгения Гинера, Леонида Федуна… Мы заводим футбольную команду. Именно такое решение я и принял. Мне всегда этого хотелось. Вам всем этого хочется.

Команда, которую называю моей, существовала, как ЦСКА до Гинера и «Спартак» до Федуна. Я называю ее моей не потому, что она моя собственность. Но людям надо помогать. У меня нет лишних денег. Думаю, что заработаю специально на эту команду.

Я расскажу о том, как содержать футбольную команду, на ваших глазах. Покажу, что каждый из вас, мобилизовав какой-то свой ресурс – компанию друзей или небольшой частный бизнес, может иметь футбольную команду.

Когда-то большинство из вас узнало, кто я такой, из программы «Футбольный клуб». Никто не знает, почему она была так названа. Но вот теперь я понимаю. Потому что каждый должен иметь футбольный клуб», – сказал журналист.

 
 
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Комментатор Василий Уткин поделился планами о создании футбольной команды.

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