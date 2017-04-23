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Новый выпуск «Время футбола» выйдет в эфир в 21.05
24.04.2017 14:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск передачи «Время футбола». Начало – в 21.05 по белорусскому времени.
«Темы выпуска.
Что значит поражение «Динамо-Брест» от «Шахтера» Солигорск?
Почему возрастает напряжение в минском «Динамо»?
На что способен «Гомель» после возвращения в высшую лигу?
Почему в кризис угодил «Витебск» и как намерен справляться?
Все итоги прошедшего тура, очередная серия жизни с детской командой КФП ФК «Минск» и несколько забавных историй от камерунского защитника «Немана» Поль Роллана Бебе.
Ах да, Владимир Бушма – 100 сухих матчей в карьере! Поздравляем!» – написал ведущий «Время футбола» Николай Ходасевич.
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Сегодня на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск передачи «Время футбола».
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