Сегодня на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск передачи «Время футбола». Начало – в 21.05 по белорусскому времени.

«Темы выпуска.

Что значит поражение «Динамо-Брест» от «Шахтера» Солигорск?

Почему возрастает напряжение в минском «Динамо»?

На что способен «Гомель» после возвращения в высшую лигу?

Почему в кризис угодил «Витебск» и как намерен справляться?

Все итоги прошедшего тура, очередная серия жизни с детской командой КФП ФК «Минск» и несколько забавных историй от камерунского защитника «Немана» Поль Роллана Бебе.

Ах да, Владимир Бушма – 100 сухих матчей в карьере! Поздравляем!» – написал ведущий «Время футбола» Николай Ходасевич.