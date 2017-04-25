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Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию»

26.04.2017 10:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В полуфинале Кубка Германии менхенгладбахская «Боруссия» примет «Айнтрахт», а «Бавария» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.

Кубок Германии

1/2 финала

Боруссия М – Айнтрахт Ф 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 6:7
Дата проведения
25 апреля, 21.45, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Таватха, 1:1 – 45 Хофманн.
Боруссия МЗоммер, Кристенсен, Вендт (Шульц, 41), Эльведи, Вестергор, Штробль, Дауд (Бенеш, 80), Хофманн (Соу, 112), Траоре (Херрманн, 90), Хан, Штиндль.
Айнтрахт ФГрадецки, Хектор, Очипка, Таватха (Русс, 103), Абраам, Гачинович, Маскарель (Вольф, 59; Варела, 72), Фабиан, Чендлер, Ребич (Сеферович, 75), Хргота.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 6:7.
Предупреждения:
Вендт (24), Фабиан (60), Варела (80), Шульц (90), Хан (90).
Бавария – Боруссия Д
Дата проведения
26 апреля, 21.45, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика
 
 
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В полуфинале Кубка Германии менхенгладбахская «Боруссия» примет «Айнтрахт», а «Бавария» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.

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