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Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию»
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В полуфинале Кубка Германии менхенгладбахская «Боруссия» примет «Айнтрахт», а «Бавария» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.
Кубок Германии
1/2 финала
- Дата проведения
-
25 апреля, 21.45, «Боруссия-Парк»
- Голы:
-
0:1 –
15 Таватха,
1:1 –
45 Хофманн.
Боруссия М –
Зоммер, Кристенсен, Вендт (Шульц, 41), Эльведи, Вестергор, Штробль, Дауд (Бенеш, 80), Хофманн (Соу, 112), Траоре (Херрманн, 90), Хан, Штиндль.
Айнтрахт Ф –
Градецки, Хектор, Очипка, Таватха (Русс, 103), Абраам, Гачинович, Маскарель (Вольф, 59; Варела, 72), Фабиан, Чендлер, Ребич (Сеферович, 75), Хргота.
- Серия пенальти
-
1:0,
1:1,
2:1,
2:2,
3:2,
3:3,
4:3,
4:4,
5:4,
5:5,
6:5,
6:6,
6:7.
- Предупреждения:
-
Вендт
(24), Фабиан
(60), Варела
(80), Шульц
(90), Хан
(90).
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В полуфинале Кубка Германии менхенгладбахская «Боруссия» примет «Айнтрахт», а «Бавария» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.
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