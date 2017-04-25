Первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков поделился мнением о реконструкции стадиона «Динамо».

«Стадион «Динамо» получается отличный!.. Место это, без преувеличения, историческое и особенное для всех болельщиков. Мы, будучи мальчишками, проводили здесь все свободное время: кто через забор попадал на матчи, кто по билету. Свободных мест никогда не было!

Конечно, стадион будет другим. Но «динамовский» дух все же здесь сохранится: часть элементов, в том числе аркада со стороны улицы Кирова, останется», – сказал Рыженков.

Завершить реконструкцию «Динамо» планируется к 2018 году. Стадион сможет вместить до 22 тысяч зрителей.