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Максим Рыженков: «Конечно, стадион в Минске будет другим. Но «динамовский» дух все же сохранится»

26.04.2017 11:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков поделился мнением о реконструкции стадиона «Динамо».

«Стадион «Динамо» получается отличный!.. Место это, без преувеличения, историческое и особенное для всех болельщиков. Мы, будучи мальчишками, проводили здесь все свободное время: кто через забор попадал на матчи, кто по билету. Свободных мест никогда не было!

Конечно, стадион будет другим. Но «динамовский» дух все же здесь сохранится: часть элементов, в том числе аркада со стороны улицы Кирова, останется», – сказал Рыженков.

Завершить реконструкцию «Динамо» планируется к 2018 году. Стадион сможет вместить до 22 тысяч зрителей.

 
 
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Первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков поделился мнением о реконструкции стадиона «Динамо».

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