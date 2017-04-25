|
Максим Рыженков: «Конечно, стадион в Минске будет другим. Но «динамовский» дух все же сохранится»
26.04.2017 11:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков поделился мнением о реконструкции стадиона «Динамо».
«Стадион «Динамо» получается отличный!.. Место это, без преувеличения, историческое и особенное для всех болельщиков. Мы, будучи мальчишками, проводили здесь все свободное время: кто через забор попадал на матчи, кто по билету. Свободных мест никогда не было!
Конечно, стадион будет другим. Но «динамовский» дух все же здесь сохранится: часть элементов, в том числе аркада со стороны улицы Кирова, останется», – сказал Рыженков.
Завершить реконструкцию «Динамо» планируется к 2018 году. Стадион сможет вместить до 22 тысяч зрителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков поделился мнением о реконструкции стадиона «Динамо».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии