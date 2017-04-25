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Асташевич сменил Рыженкова на посту первого вице-президента НОКа
26.04.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор РЦОП «Раубичи» Андрей Асташевич избран первым вице-президентом НОКа.
45-летний функционер пришел на смену Максиму Рыженкову, который не так давно стал первым замглавы Администрации президента.
Замена произошла по итогам голосования на сегодняшнем заседании исполкома НОКа.
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Директор РЦОП «Раубичи» Андрей Асташевич избран первым вице-президентом НОКа.
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