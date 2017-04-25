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Моуринью хочет приобрести Морату в «МЮ»

26.04.2017 12:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Альваро Мората интересен «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью заинтересован в трансфере 24-летнего форварда, сообщают Cadena Ser и Marca.

Моуринью уже звонил Морате, который хотел бы получать больше игрового времени.

В сезоне-2010/11 Мората дебютировал в «Реале» именно под руководством португальского специалиста, который сейчас видит в нем замену получившему тяжелую травму Златану Ибрагимовичу.

«Реал» проявляет интерес к вратарю «Манчестер Юнайтед» Давиду Де Хеа, при этом мадридский клуб не хочет совершать сделки, в которых фигурировали бы несколько футболистов.

В 36 матчах во всех турнирах в этом сезоне Мората забил 16 голов, в 16 матчах он выходил в основе. 

 
 
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Нападающий «Реала» Альваро Мората интересен «Манчестер Юнайтед».

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