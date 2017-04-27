Знаменитый белорусский биатлонист, а ныне тренер по физподготовке Арины Соболенко Вадим Сашурин порассуждал о посещаемости матчей полуфинала Кубка федерации Беларусь — Швейцария.

«Одна из причин — церковный праздник и длинные выходные в связи с ним. Многие люди разъехались из города. Другая причина — судя по многочисленной информации, которая есть в интернете, билеты просто раздали по школам, хотя я не понимаю, зачем это было сделано.

У меня детям предлагали в школе билеты на теннис, хотя они просто еще не доросли до этого уровня, они не готовы куда-то ехать в выходной день и кого-то там поддерживать. Нужно было в свободную продажу запустить все эти билеты, и настоящие болельщики их купили бы. А так, кто хотел, не смог это сделать, за три дня до начала билетов уже не было.

С другой стороны — может, кому-то удобно по телевизору теннис смотреть. Интерес ведь был огромный — это чувствовалось по тому количеству звонков, которые получил после матча. Такое ощущение, что теннис в выходные смотрели все, – сказал Сашурин.