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Вадим Сашурин: «Билеты на Кубок Федерации просто раздали по школам, хотя не понимаю, зачем это было сделано»
28.04.2017 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Знаменитый белорусский биатлонист, а ныне тренер по физподготовке Арины Соболенко Вадим Сашурин порассуждал о посещаемости матчей полуфинала Кубка федерации Беларусь — Швейцария.
«Одна из причин — церковный праздник и длинные выходные в связи с ним. Многие люди разъехались из города. Другая причина — судя по многочисленной информации, которая есть в интернете, билеты просто раздали по школам, хотя я не понимаю, зачем это было сделано.
У меня детям предлагали в школе билеты на теннис, хотя они просто еще не доросли до этого уровня, они не готовы куда-то ехать в выходной день и кого-то там поддерживать. Нужно было в свободную продажу запустить все эти билеты, и настоящие болельщики их купили бы. А так, кто хотел, не смог это сделать, за три дня до начала билетов уже не было.
С другой стороны — может, кому-то удобно по телевизору теннис смотреть. Интерес ведь был огромный — это чувствовалось по тому количеству звонков, которые получил после матча. Такое ощущение, что теннис в выходные смотрели все, – сказал Сашурин.
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Вадим Сашурин: «Билеты на Кубок Федерации просто раздали по школам, хотя не понимаю, зачем это было сделано»
Знаменитый белорусский биатлонист, а ныне тренер по физподготовке Арины Соболенко Вадим Сашурин порассуждал о посещаемости матчей полуфинала Кубка федерации...
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