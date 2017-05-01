Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о доверии со стороны руководства.

«Доверие со стороны руководства клуба? В принципе, и я к ним, и они ко мне всегда чувствовали доверие. Мы были и есть одно целое. Думаю, что еще отпраздную как главный тренер 10 лет с момента основания «Ислочи». А дальше будем решать. Сейчас на меня не оказывается никакого давления», – сказал Жуковский.