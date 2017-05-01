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Виталий Жуковский: «Доверие со стороны руководства? Думаю, еще отпраздную как главный тренер 10 лет с момента основания «Ислочи»
02.05.2017 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о доверии со стороны руководства.
«Доверие со стороны руководства клуба? В принципе, и я к ним, и они ко мне всегда чувствовали доверие. Мы были и есть одно целое. Думаю, что еще отпраздную как главный тренер 10 лет с момента основания «Ислочи». А дальше будем решать. Сейчас на меня не оказывается никакого давления», – сказал Жуковский.
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Виталий Жуковский: «Доверие со стороны руководства? Думаю, еще отпраздную как главный тренер 10 лет с момента основания «Ислочи»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о доверии со стороны руководства.
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