|
Александра Саснович: «Белорусам не хватает счастья в глазах. В Европе и США люди более простые, легкие, свободные»
02.05.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская теннисистка Александра Саснович сравнила белорусов с остальными европейцами.
«Белорусам не хватает счастья в глазах. Вот приезжаешь, проходишь таможню и все кругом несчастливые. Не хватает позитива. Люди в Европе и США более простые, легкие, свободные. Жизнь идет, кипит и они счастливы. Даже если у них не все хорошо, они продолжают наслаждаться жизнью.
Хотелось бы, чтобы белорусам хотелось большего. Не ждать чего-то, а делать, делать, делать.
На самом деле, Беларусь для жизни комфортная страна. За городом очень хорошо, магазины нормальные, люди симпатичные», – сказала Саснович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александра Саснович: «Белорусам не хватает счастья в глазах. В Европе и США люди более простые, легкие, свободные»
Белорусская теннисистка Александра Саснович сравнила белорусов с остальными европейцами.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии