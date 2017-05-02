Белорусская теннисистка Александра Саснович сравнила белорусов с остальными европейцами.

«Белорусам не хватает счастья в глазах. Вот приезжаешь, проходишь таможню и все кругом несчастливые. Не хватает позитива. Люди в Европе и США более простые, легкие, свободные. Жизнь идет, кипит и они счастливы. Даже если у них не все хорошо, они продолжают наслаждаться жизнью.

Хотелось бы, чтобы белорусам хотелось большего. Не ждать чего-то, а делать, делать, делать.

На самом деле, Беларусь для жизни комфортная страна. За городом очень хорошо, магазины нормальные, люди симпатичные», – сказала Саснович.