﻿ «Ювентус» не пропускает в Лиге чемпионов 621 минуту, до рекорда плей-офф остался 1 матч. 21.by
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«Ювентус» не пропускает в Лиге чемпионов 621 минуту, до рекорда плей-офф остался 1 матч

03.05.2017 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ювентус» обыграл «Монако» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:0).

Туринский клуб не пропустил в шестом матче Лиги чемпионов подряд, при этом 5 из этих игр пришлись на плей-офф Лиги чемпионов.

Свой последний гол в Лиге чемпионов «Ювентус» пропустил в матче 5-го тура группового этапа с «Севильей» (3:1), причем на 9-й минуте встречи. Таким образом, сухая серия «Ювентуса» в Лиге чемпионов на данный момент составляет 621 минуту. 

При этом лишь в одном матче играл резервный вратарь «Юве» – Нето, во всех остальных случаях ворота команды защищал Джанлуиджи Буффон.

Туринцы стали всего третьей командой, проведшей 5 сухих матчей в плей-офф подряд. До этого по 5 сухих матчей подряд проводили «Милан» в сезоне-2004/05 и «Арсенал» в сезоне-2005/06, лондонцам удалось сыграть даже 6 игр на ноль.

Примечательно, что оба клуба в этих случаях уступили в финале Лиги чемпионов.

 
 
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«Ювентус» обыграл «Монако» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:0).

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