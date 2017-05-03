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АБФФ не будет проводить отчетно-выборную конференцию в этом году

04.05.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, АБФФ не будет проводить отчетно-выборную конференцию в этом году. Следующая конференция состоится в 2019 году.

Ранее появилась информация, что НОК Беларуси разослал письма во все федерации Беларуси с рекомендацией провести отчетно-выборную конференцию до 19 мая 2017 года. Такие рекомендации получила и Белорусская федерация футбола.

Пресс-секретарь НОКа Анастасия Маринина отметила, что письма носят рекомендательный характер.

Напомним, Сергей Румас был переизбран на пост председателя АБФФ в марте 2015 года.

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, АБФФ не будет проводить отчетно-выборную конференцию в этом году.

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