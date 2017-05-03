Как стало известно Tribuna.com, АБФФ не будет проводить отчетно-выборную конференцию в этом году. Следующая конференция состоится в 2019 году.

Ранее появилась информация, что НОК Беларуси разослал письма во все федерации Беларуси с рекомендацией провести отчетно-выборную конференцию до 19 мая 2017 года. Такие рекомендации получила и Белорусская федерация футбола.

Пресс-секретарь НОКа Анастасия Маринина отметила , что письма носят рекомендательный характер.

Напомним, Сергей Румас был переизбран на пост председателя АБФФ в марте 2015 года.