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АБФФ не будет проводить отчетно-выборную конференцию в этом году
04.05.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, АБФФ не будет проводить отчетно-выборную конференцию в этом году. Следующая конференция состоится в 2019 году.
Ранее появилась информация, что НОК Беларуси разослал письма во все федерации Беларуси с рекомендацией провести отчетно-выборную конференцию до 19 мая 2017 года. Такие рекомендации получила и Белорусская федерация футбола.
Пресс-секретарь НОКа Анастасия Маринина
Напомним, Сергей Румас был
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Как стало известно Tribuna.com, АБФФ не будет проводить отчетно-выборную конференцию в этом году.
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