|
НБА. Плей-офф. «Вашингтон» – «Бостон», «Голден Стэйт» встретится с «Ютой»
04.05.2017 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдут очередные матчи второго раунда плей-офф НБА-2017. Серия «Селтикс» – «Уизардс» продолжится в Вашингтоне после двух домашних побед клуба из Бостона. «Голден Стэйт» на своей арене сыграет с «Ютой».
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Второй и третий матчи
В серии впереди «Бостон» – 2-0
В серии впереди «Голден Стэйт» – 1-0
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня пройдут очередные матчи второго раунда плей-офф НБА-2017.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии