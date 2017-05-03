НБА. Плей-офф. «Вашингтон» – «Бостон», «Голден Стэйт» встретится с «Ютой»

Сегодня пройдут очередные матчи второго раунда плей-офф НБА-2017. Серия «Селтикс» – «Уизардс» продолжится в Вашингтоне после двух домашних побед клуба из Бостона. «Голден Стэйт» на своей арене сыграет с «Ютой».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Второй и третий матчи

В серии впереди «Бостон» – 2-0

В серии впереди «Голден Стэйт» – 1-0