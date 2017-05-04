Сергей Яромко: «Включение гимна «Витебска» во время игры? В прошлом году судья не остановил матч, продолжали под музыку, как на дискотеке»

Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко оценил игру команды в матче с «Витебском» (0:0).

– В Витебске мне всегда нравилось приезжать еще футболистом. На стадионе хорошая атмосфера. В конце даже гимн включили, для победы все методы хороши. Болельщики хорошо поддерживают свою команду.

Была тяжелая позиционная игра. Зная наши аргументы, и зная сильные аргументы «Витебска», соответственно, такая игра получилась – без обилия голевых моментов. У «Витебска» хорошо поставлена игра в быструю атаку, это они продемонстрировали в Гродно. Но все поддается анализу, поэтому наша задача – втянуть «Витебск» в позиционную атаку.

Но соперник тоже самое хотел сделать с нами. Ключевой момент, который мог повернуть ход матча в другую сторону, если бы Глебко решил свой 100-процентный момент в первом тайме.

А так, жесткая мужская борьба, никто не хотел уступать, все отдают себе отчет – сейчас каждое очко на вес золота. Результат закономерен, а с учетом того, что играем в гостях, думаю, для нас результат более оптимален, нежели для соперника.

- Что скажете насчет дефицита атакующих игроков?

– Атакующий потенциал сегодня весь реализовать не смогли. На то есть объективные причины. Наш капитан Дима Лебедев пропускает игру из-за травмы, весь креатив в атаке все созидание идет через него. У нас сегодня вышел Дубайич, который очень хороший футболист, но я рисковал, потому что он 2 недели не тренировался. С нами он провел только одну предыгровую тренировку.

Мы играли не в 5 защитников, или в 5 полузащитников, мы играли в 2 нападающих. Что касается Андрея Воронкова, его признали лучшим в нашем составе, наряду с Мишей Башиловым я бы тоже ему где-то пальму первенства отдал, он проделал большой объем квалифицированной работы, то, что я его просил.

А вообще, любая команда была бы рада взять классного нападающего. Ярких может быть становится меньше, но думаю в Беларуси есть перспективные ребята, тот же Сарока, Лисакович, можно перечислять.

- Почему произошла заминка, когда во время игры в конце включили гимн «Витебска»?

– В прошлом году тоже самое было на нашей игре здесь, только тогда судья не остановил матч, продолжали играть под музыку, как на дискотеке. Сегодня судья принял грамотное решение, – сказал Яромко.