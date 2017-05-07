Дэйв Льюис: «Программа развития хоккея в Беларуси немного напоминает ту, что существует в США. Небольшой успех уже есть»

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Люис рассказал о системе развития хоккея в нашей стране.

– У вас интернациональный тренерский штаб – вы, Владимир Буре, Яри Каарела, Крэйг Вудкрофт. Как это помогает становлению Беларуси в качестве хоккейной державы?

– Действительно, мы все из разных мест и стараемся привнести свой опыт. Общаемся с молодыми белорусскими тренерами, выступаем в качестве своего рода их наставников. Пытаемся научить их нашей ментальности, североамериканскому хоккею. Правда, есть фактор больших площадок – в Беларуси продолжают делать то, к чему привыкли c детства. Надо это все как-то совместить.

Работа идет – мы пригласили в сборную несколько молодых ребят. Сейчас три-четыре человека впервые сыграли против Канады. До игры я сказал им, что они никогда не забудут этот матч. Будут помнить все: город, команду, капитана… Еще расскажут об этой встрече детям и внукам. Стараемся найти в Беларуси молодежь, потому что сейчас у нас в некотором роде идет смена состава.

– В чем заключается программа развития хоккея в Беларуси?

– Она немного напоминает ту, что существует в США. Сборные младших возрастов постоянно тренируются в определенном месте и живут там же. Небольшой успех есть: молодежная сборная пробилась в мировую элиту, а юношеская команда недавно сохранила прописку в компании сильнейших. Так что прогресс есть. У нас сейчас в составе есть ребята из «молодежки». Я очень доволен Шаранговичем, которому всего 18. Воробью еще не исполнилось двадцати – но мы бросаем этих парней в бой, – сказал Льюис.