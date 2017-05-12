Сборная Беларуси по хоккею уступила Франции в серии буллитов на чемпионате мира

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею уступила Франции в серии буллитов со счетом 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1) в группе В на чемпионате мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед матчем с хозяевами чемпионата мира из стана белорусской команды поступало достаточно новостей: наставник приносил извинения за четыре поражения подряд, травмы ведущих игроков, призывы играть сердцем и душой. Оставался открытым один вопрос: изменится ли игра подопечных Дэйва Льюиса?

Франция - Беларусь - 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Париж. AccorHotels Arena.

Франция: Юэ (Арди); Экефей - Овитю, Бельмар - Руссель - С.Да Коста; Манавьян - Беш, Трей - Т.Да Коста - Флери; Дам Малька - Жаниль, Дуэй - Менье (к) - Перре; Ро, Ритц, Клеро, Реш, Ламперье.

Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов - Лисовец, Когалев - Ковыршин - С.Костицын; Хенкель - Шинкевич, Шарангович - Лингле - Павлович; Евенко - Воробей, Демков - Стась (к) - Кулаков; Стефанович, Дрозд, Карабань, Волков.

Шайбы: 1:0 - Трей (Т.Да Коста, 12.29). 2:0 - Флери (Руссель, С.Да Коста, 20.54, в большинстве). 2:1 - Павлович (Шарангович, 26.40). 2:2 - Шарангович (Лингле, 37.47). 2:3 - Кулаков (С.Костицын, Демков, 41.20, в большинстве). 3:3 - Бельмар (С. Да Коста, 52.35). 4:3 - С. Да Коста (65.00, победный буллит).

Броски: 31 - 22.

Штраф: 12 - 10.

Перед началом чемпионата мира французские и белорусские хоккеисты провели в Бордо два матча в турнире Евровызова. Первый поединок остался за хозяевами - 3:1, а во втором успех праздновали подопечные Дэйва Льюиса - 4:1. Затем случился известный эпизод с обыском белорусской сборной на железнодорожной станции в Париже. Поводов сделать матч Франция - Беларусь центральным было достаточно.

Гости в первом периоде не проявили требуемого от них рвения в атаке, а мобильные и подвижные французы, которые провели накануне тяжелый матч с канадцами (2:3), свой шанс реализовали. На 13-й минуте один из лидеров команды хозяев Саша Трей забросил первую шайбу в матче.

Все изменилось после перерыва. Уже на 21-й минуте Дамьен Флери реализовал большинство французов, после чего характер поединка стал иным. Белорусы понимали, что стоят у края пропасти, мобилизовали все свои силы, и, оказалось, играть подопечные Дэйва Льюиса не совсем еще разучились. Оставшееся время второго периода гости проводили в зоне французов. Прессинг у ворот именитого голкипера Кристобаля Юэ возымел действие. Александр Павлович на пятачке соперника вовремя подправил шайбу, смахнув ее в воздухе в сетку ворот - 1:2. Через несколько секунд на авторе шайбы белорусов нарушили правила игры, но удаления у французов не последовало. Этот эпизод здорово завел подопечных Дэйва Льюиса, и вскоре Егор Шарангович сделал счет равным - 2:2.

В начале третьего периода Александр Кулаков подставил клюшку под передачу Сергея Костицына и вывел белорусов вперед - 3:2. Однако затем команде Дэйва Льюиса пришлось выдержать непростой отрезок. Капитан Андрей Стась в чужой зоне сыграл высокоподнятой клюшкой, рассек сопернику подбородок, за что получил четыре минуты штрафа. В этом эпизоде белорусы выстояли.

Только на 53-й минуте болельщики хозяев радостно взбросили руки вверх. Пьер-Эдуард Бельмар мощно бросил от левого борта, шайба после небольшого рикошета проскочила под ловушкой Кевина Лаланда - 3:3. За одну минуту до окончания третьего периода белорусы получили шанс реализовать численное преимущество. Шарль Лингле вскоре упустил отличный шанс, не переправив шайбу в пустой угол ворот соперников.

В овертайме белорусы имели еще один шанс забросить победную шайбу, после удаления Дамьена Флери, но не воспользовались им. В серии штрафных бросков Михаил Стефанович открыл счет, но далее Стефан Да Коста дважды переиграл Кевина Лаланда.

В группе В сегодня состоялся еще один матч. Сборная Чехии уверенно обыграла Словению - 5:1.

Турнирное положение: Канада - 12 очков (4 игры), Чехия - 10 (5), Швейцария - 9 (4), Норвегия - 7 (4), Финляндия - 7 (4), Франция – 7 (5), Беларусь - 1 (5), Словения - 1 (5).

Следующие матчи сборная Беларуси проведет 13 мая со Словенией (17.15) и 16 мая с Норвегией (13.15).

В группе А Швеция разгромила Италию - 8:1, Дания - Германия - 3:2 (в овертайме).

Турнирное положение: Россия - 11 очков (4 игры), Швеция - 10 (5), США - 9 (4), Латвия - 9 (4), Германия - 6 (5), Дания - 4 (5), Словакия - 4 (4), Италия - 1 (5).-0-