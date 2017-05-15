Газета «Прессбол» с 1 июля не будет выходить по средам и четвергам

С 1 июля газета «Прессбол» меняет формат выхода в печать.

Вместо четырех раз в неделю издание будет выходить лишь два раза – во вторник и пятницу.

Таким образом, в среду и четверг газета выходить не будет.

«Прессбол» является старейшей спортивной газетой страны. Она основана 16 января 1991 года.

Недельный тираж «Прессбола» в последние годы составляет около 25 тысяч экземпляров. Вторничные и пятничные номера издаются тиражом 7-8 тысяч, в среду и четверг – около пяти тысяч.

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