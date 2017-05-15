Юрий Пунтус: «По игре «Крумкачы» – «Славия» был матчем двух аутсайдеров»

Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал ничью с «Крумкачамi» (1:1).

– Ожидаемо тяжелая игра. Верил, что добьемся победы. Нам сегодня как никогда надо было воспользоваться тем, что соперники — равные нам. И по месту в таблице, и по очкам. К сожалению, набрали меньше очков, чем могли бы. И находимся на неприятном месте, которое режет глаз.

Все однозначно связываю с неопытностью ребят. Они, кроме Страхановича, не были в настоящих футбольных боях за медали. Но — одаренные, способные, потенциально сильные. И командная игра у нас есть — в маленьких эпизодах мы ее показывали. Пока не играем так, как можем. Потеряли очки в Гомеле. Потом — поражение от Бреста. И удар под дых — разгром от БАТЭ.

Из той комнаты, в которой оказались, надо поскорее каким-то образом выйти на свет. Поэтому нужна была победа, чтоб поверить, что можем что-то. К сожалению, ее не случилось. Думаю, не обижу соперника, но исходя из того, как развивался матч, мы потеряли два очка. Хотя и ничья в итоге — не худший вариант. А сейчас надо думать, как обыграть «Ислочь».

– Не кажется ли вам, что по качеству футбола это была игра аутсайдеров?

– А она такой и была. Я же сказал, что только эпизодами видел команду. Она психологически зажатая, неуверенная в своих силах, боится проиграть. Сто процентов аутсайдеры! Не знаю, какая психология у соперника. Но у хозяев есть ребята поопытнее. А у меня — только Страханович.

Открываю семейную тайну. Он укол сделал — ахилл нагружен был. И на синтетике его выпускать… Так и сказал ему: «Очень рад, что ты рвешься помочь. Но сейчас только восьмой тур. А ты мне нужен как лидер — и на тренировках, и даже на скамейке». А порвать сейчас этот ахилл и закончить с футболом — я этого допустить не могу. У меня, кроме него, нет таких футболистов.

Да, есть те, кто приближается к зрелому возрасту — Курлович, Раевский. Но все равно они не были в командах, где что-то выигрывали, как Глеб. Он вышел — получает мяч, и болельщики ждут, а я опасаюсь, что сейчас будет гол.

Так что согласен: по игре это был матч двух аутсайдеров. А вот вчера не было видно, кто аутсайдер, а кто лидер в игре «Ислочи» с «Шахтером». Я ребятам на установке этот пример привел. «Ислочь» заслуживала победы. А «Шахтеру» повезло, потому что он сильнее, а везет сильнейшим.

– Жук ведь еще не вышел на прошлогодний уровень?

В товарищеском матче БАТЭ он получил травму — надрыв задней поверхности бедра. И ровно тридцать дней восстанавливался. А этот месяц даром не может пройти — ему еще форму надо набрать. Поэтому и вкрапляю его в игру через выходы на замену, – сказал Пунтус.