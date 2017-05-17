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Илья Ивашко вышел в полуфинал теннисного турнира в Самарканде, Егор Герасимов выбыл из борьбы

18.05.2017 20:53 — Новости Спорта | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в полуфинал турнира в узбекском Самарканде (призовой фонд - $75 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном поединке Ивашко, занимающий 215-е место в мировом рейтинге, победил в двух сетах российского теннисиста Теймураза Габашвили, который находится на 149-й позиции в рейтинге АТР - 6:3, 6:2. Соперником Ильи Ивашко в матче за выход в финал будет испанский теннисист Адриан Менендес-Масейрас (176-й номер рейтинга АТР).

Еще один белорус Егор Герасимов (170) не сумел пробиться в полуфинал, уступив теннисисту из Боснии и Герцеговины Алдину Сеткичу (228) - 1:6, 6:7 (6:8).

В полуфинале парного разряда белорусско-чилийский тандем Андрей Василевский / Ханс Подлипник-Кастильо проиграл индийскому дуэту Прайнеш Гуннесваран / Вишну Вардхан (Индия) - 6:7 (5:7), 6:3, 2:10.

Турнир в Самарканде финиширует 20 мая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в четвертьфинальном поединке Ивашко, занимающий 215-е место в мировом рейтинге, победил в двух сетах российского теннисиста Теймураза Габашвили, который...

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