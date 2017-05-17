Беларусь рассматривает вариант проведения ЧМ-2023 совместно с Россией

Глава Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков в беседе с журналистом «Прессбола» рассказал о перспективах проведения совместно с Россией чемпионата мира-2023.

- Правда ли, что вы с Андреем Кириленко обсуждали тему подачи российско-белорусской заявки в ФИБА на совместное проведение топ-турнира?

– Вы и это знаете? Идея пока не озвучена. Действительно, мы в размышлениях о том, чтобы поучаствовать в российской заявке на проведение чемпионата мира 2023 года. У наших соседей есть одно звено, которое на сегодня выпадает, — четвертый город для проведения в нем двух групповых этапов. Это требует строительства новой современной арены.

Если же рассмотреть возможность вовлечения в этот процесс Беларуси, то вопрос был бы благополучно закрыт: мы могли бы взять это на себя. Приняли бы восемь команд, которые сыграли бы на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене». Безусловно, это был бы серьезнейший толчок к развитию баскетбола в нашей стране, ведь белорусская сборная получила бы право участвовать в чемпионате на правах страны-хозяйки. Да и для болельщиков это был бы настоящий праздник — они увидели бы первоклассные команды, любовались бы игрой звезд мирового уровня.

Ясно, что самостоятельно мы не сможем осилить турнир планетарного уровня — это очень затратное мероприятие. В последнее время их вскладчину проводят по два, а то и по четыре государства. Скажем, российский взнос на проведение чемпионата мира примерно равен десяти миллионам долларов. А если к этому приплюсовать возведение каких-то новых арен, то вообще вырисовывается кругленькая сумма.

С вовлечением же Беларуси россиянам не надо будет тратиться на новое строительство, да и взнос может быть пропорционально поделен. Но об этом надо говорить дополнительно. Потому как это вопрос финансовых обязательств. Откровенно говоря, я не готов был эту тему серьезно обсуждать по одной только причине — требовалось решение по кадровому вопросу. А вот после конференции уже могу на полном основании такую инициативу представлять наверх, – сказал Рыженков.