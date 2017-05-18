Минск станет главным городом хоккейного чемпионата мира 2021 года

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Рига выиграли у Тампере и Хельсинки право проведения хоккейного чемпионата мира 2021 года. Матчи группового раунда и четвертьфиналы мирового первенства пройдут в обоих городах, а полуфиналы и медальные встречи примет белорусская столица, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде сегодняшнего голосования на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Кельне белорусско-латвийская заявка получила 54, а финская на один меньше. По правилам ИИХФ, перевеса в один голос недостаточно, и поэтому был проведен второй тур, в котором Минск и Рига победили с преимуществом в три голоса: 55 - 52.

Таким образом, в Беларуси матчи турнира примет "Минск-Арена", вмещающая 15 086 зрителей, в Латвии - "Арена Рига", на трибунах которой могут принять 10 300 зрителей. ИИХФ планирует провести ЧМ-2021 с 7 по 23 мая.

Планируется, что для гостей предстоящего планетарного форума-2021 в Беларуси будет введен безвизовый режим, как это было и во время проведения чемпионата мира 2014 года, матчи которого принимали "Минск-Арена" и "Чижовка-Арена". Во время проведения ЧМ-2014 в Минске был установлен рекорд посещаемости: на матчах побывали 643 435 зрителей (в среднем 10064 на одной игре). Латвийская столица также имеет успешный опыт проведения турнира лучших сборных - Рига принимала ЧМ в 2006 году.

До Минска и Риги хозяевами мировых чемпионатов станут: 2018 - Дания (Копенгаген, Хернинг), 2019 - Словакия (Братислава, Кошице), 2020 - Швейцария (Цюрих, Лозанна).-0-