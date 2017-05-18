|
«Прессбол»: Рачковский подал в отставку с поста главы ФХБ
19.05.2017 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
По неофициальным сведениям «Прессбола», Игорь Рачковский подал в отставку с поста президента Федерации хоккея Беларуси
Напомним, в субботу, 20 мая, состоится отчетно-выборная конференция ФХБ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По неофициальным сведениям «Прессбола», Игорь Рачковский подал в отставку с поста президента Федерации хоккея Беларуси Напомним, в субботу, 20 мая, состоится...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии