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Виталий Жуковский: «Победа над Пунтусом? Нам так нужны очки, что мне не до принципов — обыграть бы хоть кого-нибудь»

21.05.2017 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал результат матча против «Славии» (3:2).

– Игра была «от ножа», тактики было мало, потому что обе команды хотели победить. В первые 20 минут вообще потерялись на поле, не могли понять, что это за огромный стадион. Наше тренировочное поле меньше стандартного, поэтому ушло время на подстройку к полю. Много ошибок на протяжении всей встречи. Считаю, что мы действовали хорошо. Играли без центра поля и без какой-то структуры — повторюсь, просто обе команды хотели победить. «Славия» выглядела очень сильно, но мне кажется, что мы были поострее. Мы похожий гол пропускали в прошлом году.

- Обратная замена Побудея себя оправдала?

– Запутался и не вошел в игру. Дали ему много информации, и он не смог понять, что мы от него хотим. Патоцкий находится в шикарной форме, и я рассчитываю на него как на игрока в опорной зоне. В ходе матча несколько раз перестраивали атакующую группу, но Холодинский и Побудей — игроки другого плана.

- Вы приехали за день до игры — сыграло ли это роль?

– Пожалуй. Мы смогли лучше подготовиться к игре. Такой подход показал, что игроки оказываются в лучшей форме: не отекают ноги в дороге, что важно. Понимали, что просто так обыграть «Славию» не получится, поэтому рад такому варианту выезда.

- Давали наставление Холодинскому перед выходом на поле?

– Просто сказал пару слов и попросил напрягать защитников.

- Победа над командой «учителя» Юрия Пунтуса многое значит?

– Нам сейчас так нужны очки, что мне не до принципов — обыграть бы хоть кого-нибудь.

- Слабашевич забил красивый мяч: вам нравятся такие мячи или предпочитаете трудовые?

– Такие мячи привлекают зрителей и придают уверенности игрокам. Но я, как тренер, предпочитаю качественную игру. В то же время мы должны думать о красоте футбола и наших болельщиках — сегодняшний футбол точно им понравился, – сказал Жуковский.

«Славия» – «Ислочь». Пунтус не пришел на пресс-конференцию после матча

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал результат матча против «Славии» (3:2).

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