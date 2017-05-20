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ЦСКА под руководством Гончаренко выиграл весенний отрезок чемпионата России

21.05.2017 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня прошел заключительный тур чемпионата России, а котором ЦСКА Виктора Гончаренко разгромил «Анжи» (4:0).

Отметим, что ЦСКА выиграл весенний отрезок чемпионата.

В 13-и заключительных турах чемпионата России команда Гончаренко набрала 30 очков. «Спартак» за этот же отрезок набрал 29 баллов.

Напомним, Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. В 13 матчах под руководством белорусского специалиста клуб одержал 9 побед, 3 раза сыграл вничью, потерпел 1 поражение.

 
 
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Сегодня прошел заключительный тур чемпионата России, а котором ЦСКА Виктора Гончаренко разгромил «Анжи» (4:0).

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