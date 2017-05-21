Беларусь опустилась на 10-е место в рейтинге ИИХФ, Канада – 1-я

Международная федерация хоккея (ИИХФ) обнародовала свежий рейтинг сборных по итогам ЧМ-2017.

В списке учитываются результаты чемпионатов мира начиная с 2014 года, а также Олимпиады-2014.

Швеция, выигравшая в финале ЧМ-2017 у «Кленовых листьев», поднялась на две строчки и вышла на 3-ю позицию.

Беларусь, занявшая 13-е место на турнире, опустилась на 10-е место.

Топ-20 рейтинга ИИХФ*

1 (1). Канада – 3225

2 (2). Россия – 3105

3 (5). Швеция – 3080

4 (3). Финляндия – 3060

5 (4). США – 2980

6 (6). Чехия – 2900

7 (7). Швейцария – 2705

8 (10). Германия – 2660

9 (11). Норвегия – 2535

10 (9). Беларусь – 2535

11 (8). Словакия – 2530

12 (12). Латвия – 2520

13 (14). Франция – 2505

14 (13). Дания – 2495

15 (15). Словения – 2305

16 (17). Австрия – 2205

17 (16). Казахстан – 2200

18 (18). Италия – 2180

19 (19). Венгрия – 2095

20 (20). Польша – 2030

*В скобках – место в предыдущем рейтинге.