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Беларусь опустилась на 10-е место в рейтинге ИИХФ, Канада – 1-я
22.05.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Международная федерация хоккея (ИИХФ) обнародовала свежий рейтинг сборных по итогам ЧМ-2017.
В списке учитываются результаты чемпионатов мира начиная с 2014 года, а также Олимпиады-2014.
Швеция, выигравшая в финале ЧМ-2017 у «Кленовых листьев», поднялась на две строчки и вышла на 3-ю позицию.
Беларусь, занявшая 13-е место на турнире, опустилась на 10-е место.
Топ-20 рейтинга ИИХФ*
1 (1). Канада – 3225
2 (2). Россия – 3105
3 (5). Швеция – 3080
4 (3). Финляндия – 3060
5 (4). США – 2980
6 (6). Чехия – 2900
7 (7). Швейцария – 2705
8 (10). Германия – 2660
9 (11). Норвегия – 2535
10 (9). Беларусь – 2535
11 (8). Словакия – 2530
12 (12). Латвия – 2520
13 (14). Франция – 2505
14 (13). Дания – 2495
15 (15). Словения – 2305
16 (17). Австрия – 2205
17 (16). Казахстан – 2200
18 (18). Италия – 2180
19 (19). Венгрия – 2095
20 (20). Польша – 2030
*В скобках – место в предыдущем рейтинге.
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) обнародовала свежий рейтинг сборных по итогам ЧМ-2017.
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