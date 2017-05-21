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Игроки и болельщики «Реала» во время празднования скандировали: «Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов!»

22.05.2017 13:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во время празднования первого за пять лет чемпионства на площади Сибелес футболисты и фанаты «Реала» устроили перекличку.

Игроки и болельщики скандировали кричалку в адрес защитника «Барселоны» Жерара Пике: «Piqué, cabrón, saluda al campeón» («Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов!»).

Напомним, У защитника «Барселоны» Жерера Пике натянутые отношения с «Реалом».

 
 
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Во время празднования первого за пять лет чемпионства на площади Сибелес футболисты и фанаты «Реала» устроили перекличку.

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