|
Игроки и болельщики «Реала» во время празднования скандировали: «Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов!»
22.05.2017 13:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во время празднования первого за пять лет чемпионства на площади Сибелес футболисты и фанаты «Реала» устроили перекличку.
Игроки и болельщики скандировали кричалку в адрес защитника «Барселоны» Жерара Пике: «Piqué, cabrón, saluda al campeón» («Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов!»).
Напомним, У защитника «Барселоны» Жерера Пике натянутые отношения с «Реалом».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игроки и болельщики «Реала» во время празднования скандировали: «Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов!»
Во время празднования первого за пять лет чемпионства на площади Сибелес футболисты и фанаты «Реала» устроили перекличку.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии