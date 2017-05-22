Михаил Захаров: «У нас должно быть как минимум 200 хороших хоккеистов молодежного возраста. А сегодня 20»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров оценил перестановки в ФХБ.

– Рачковский, считаю, отработал неплохо. «Незачет» можно поставить только за олимпийскую квалификацию. На чемпионате мира сборная выступила стабильно, кто бы что ни говорил. Максимум она могла взять девять очков — взяла семь.

Просто не развивается у нас хоккей. Вот говорят, что девятое место сборной U-18 — успех. Но мы были на нем и десять лет назад, а сейчас просто вернулись на те же позиции. У нас должно быть как минимум двести хороших хоккеистов молодежного возраста. Тогда председатель федерации может сказать, что он молодец, и все поддержат. А сегодня у нас их 20.

Со второго раунда плей-офф чемпионата страны вообще играли только шестеро. Для сравнения: в шведской элите — 121 молодой игрок! Понимаете, какой разрыв?! Даже в Норвегии больше, чем у нас — 54.

Избрание Шапиро? Посмотрим, как он справится. Но то, что в хоккее он может работать, все знают. Человек создал две команды в тяжелой ситуации — «Лиду» и «Молодечно». «Шахтер» при нем золото выиграл. В конце концов, при нем возродился «Неман», который до этого был отстающим. Это касается взрослого уровня. А детского хоккея там почти нет, – сказал Захаров.