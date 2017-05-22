ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Захаров: «У нас должно быть как минимум 200 хороших хоккеистов молодежного возраста. А сегодня 20»

23.05.2017 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров оценил перестановки в ФХБ.

– Рачковский, считаю, отработал неплохо. «Незачет» можно поставить только за олимпийскую квалификацию. На чемпионате мира сборная выступила стабильно, кто бы что ни говорил. Максимум она могла взять девять очков — взяла семь.

Просто не развивается у нас хоккей. Вот говорят, что девятое место сборной U-18 — успех. Но мы были на нем и десять лет назад, а сейчас просто вернулись на те же позиции. У нас должно быть как минимум двести хороших хоккеистов молодежного возраста. Тогда председатель федерации может сказать, что он молодец, и все поддержат. А сегодня у нас их 20.

Со второго раунда плей-офф чемпионата страны вообще играли только шестеро. Для сравнения: в шведской элите — 121 молодой игрок! Понимаете, какой разрыв?! Даже в Норвегии больше, чем у нас — 54.

Избрание Шапиро? Посмотрим, как он справится. Но то, что в хоккее он может работать, все знают. Человек создал две команды в тяжелой ситуации — «Лиду» и «Молодечно». «Шахтер» при нем золото выиграл. В конце концов, при нем возродился «Неман», который до этого был отстающим. Это касается взрослого уровня. А детского хоккея там почти нет, – сказал Захаров.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Динамо» Брест – «Шахтер». Naviband выступит перед матчем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика