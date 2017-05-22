Путин поддержал «стопроцентное импортозамещение» легионеров в футболе

Президент России Владимир Путин поддержал идею ужесточить лимит на легионеров в российском футболе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил довести ограничения на иностранных игроков до «стопроцентного импортозамещения». По мнению губернатора, наличие легионеров препятствует развитию молодых российских футболистов.

«Можно с ними (молодыми футболистами) возиться, а можно купить легионера в любой большой клуб. И здесь никакой возможности, чтобы наши мальчишки выросли, уже нету.

Легионер – это игрок номер один в клубе. А все наши, даже подающие надежды и хорошо играющие, – это все равно игроки номер два. Но игрок номер один в клубе не может играть в сборной России по футболу, и сборная остается без игроков номер один, а те, кто хотят играть в российской сборной, они не знают и не умеют, как это делать.

Я знаю, что Виталий Леонтьевич Мутко уже ограничивает количество легионеров. И я даже слышал, как его ругали. Но можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение – стопроцентное – в российском футболе», – сказал Кондратьев, обращаясь к Путину.

«Правильно, согласен», – ответил президент страны на предложение.