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Владимир Хващинский: «Брестчане поставили на Кубок все – даже знаю, что специально подводят к нему футболистов»
24.05.2017 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Владимир Хващинский назвал команду, за которую будет болеть во время финала Кубка Беларуси.
– Вот интересно, за кого ты намерен болеть в кубковом финале?
– За брестчан, которым трофей нужнее. Поставили на Кубок все – даже знаю, что специально подводят к нему футболистов.
– Все думали, что команда Владимира Журавля будет вверху и в чемпионате.
– Наверное, больше об этом говорили руководство клуба и его игроки. Они поставили перед собой высокие задачи, которым — понятное дело — сразу же тяжело соответствовать.
– Считаешь брестское «Динамо» родным клубом?
– Конечно. Он дал путевку в большой футбол. Очень благодарен всем тренерам, которые начали мне доверять — могли же ведь и «зачехлить»... Но, видно, что-то разглядели. Да и вообще Брест родной для меня город: там живут родители и друзья, – сказал Хващинский.
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Владимир Хващинский: «Брестчане поставили на Кубок все – даже знаю, что специально подводят к нему футболистов»
Нападающий минского «Динамо» Владимир Хващинский назвал команду, за которую будет болеть во время финала Кубка Беларуси.
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