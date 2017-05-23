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Владимир Хващинский: «Брестчане поставили на Кубок все – даже знаю, что специально подводят к нему футболистов»

24.05.2017 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Владимир Хващинский назвал команду, за которую будет болеть во время финала Кубка Беларуси.

– Вот интересно, за кого ты намерен болеть в кубковом финале?

– За брестчан, которым трофей нужнее. Поставили на Кубок все – даже знаю, что специально подводят к нему футболистов.

– Все думали, что команда Владимира Журавля будет вверху и в чемпионате.

– Наверное, больше об этом говорили руководство клуба и его игроки. Они поставили перед собой высокие задачи, которым — понятное дело — сразу же тяжело соответствовать.

– Считаешь брестское «Динамо» родным клубом?

– Конечно. Он дал путевку в большой футбол. Очень благодарен всем тренерам, которые начали мне доверять — могли же ведь и «зачехлить»... Но, видно, что-то разглядели. Да и вообще Брест родной для меня город: там живут родители и друзья, – сказал Хващинский.

 
Теги: Брест
 
 
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Нападающий минского «Динамо» Владимир Хващинский назвал команду, за которую будет болеть во время финала Кубка Беларуси.

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