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Олег Кубарев: «Почему этот арбитр уже работает на третьем матче «Динамо»? Посмотрите европейские матчи и покажите мне, где так судят»

24.05.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев после ничьи с минским «Динамо» в рамках 10-го тура высшей лиги (2:2) раскритиковал судейство.

– Пока нашу команду не начали поддушивать потусторонние силы, у нас были моменты, острота и материальное преимущество. Спокойно могли повести в счете.

Но это футбол: не забиваешь ты – забивают тебе. У меня вопрос один: почему этот судья уже работает на третьем матче «Динамо»? Десять туров, и уже три раза. Случайность ли это? Не знаю. Но меня не устраивает такой подход. Тренер подсказывает судье: «Cвои, мои, чужие». Он ходит по технической зоне и подскажет, что им делать, давать или не давать, было вне игры или не было. Конечно, это неприятно. Надо – сделаем видео. Но один игрок подходит на десять метров и бросает аут на нашей половине. Мы на своей на пять метров подходим – нам желтая.

У меня нет вопросов по ключевым моментам, но преимущество создается, когда один раз свистнули, Лаптева толкают в спину в своей штрафной, а мяч летит в аут – второй раз не дали свисток. Потом аут и гол. Неявно, но это все приводит к голу. Лаптев борется, двое на спине проигрывают – фол в нашу сторону. Он спиной, оказывается, всех их растолкал. Игрок прыгает на Лисаковича – везде это судится как нарушение, но все равно в нашу сторону.

Посмотрите европейские матчи и покажите мне, где так судят. Конечно, это не приятно. Я не имею претензий ни к судье, ни к тренеру и команде соперника, но когда твою команду начинают потихонечку разворачивать-переворачивать, естественно, возникают вопросы. В равной игре много не надо. Поэтому я рад, что мы восстановили справедливость в этом матче. Гол мы сами себе привезли. По игре у меня нет претензий к соперникам. Но я бы хотел, чтобы такого не было. А элемент случайности в этом я никогда найти не смогу: мы это все контролируем. Почему ни разу Кульбакова, лучшего судью, на наш матч не поставили? Неужели у нас не было топовых игр? Неужели нельзя поставить на матчи судей, которые будут судить справедливо? У меня в этом плане есть вопросы. Будут ли ответы, не знаю, – сказал Кубарев.

«Шахтер» спасся в матче с «Динамо» на 4-й добавленной минуте

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев после ничьи с минским «Динамо» в рамках 10-го тура высшей лиги (2:2) раскритиковал судейство.

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