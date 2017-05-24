Сергей Костицын: «Даже не раздумывал над предложением перейти в «Торпедо»

Форвард сборной Беларуси Сергей Костицын прокомментировал переход в «Торпедо».

«Вариант с «Торпедо» возник через неделю после окончания сезона. Поговорил со Скудрой и решил подписать контракт. Знаю, кого уже подписало «Торпедо» и кого планирует. В Нижнем Новгороде будет очень хорошая команда. Знаю хорошо этого тренера, поэтому даже не раздумывал над предложением», – сказал Костицын-младший в эфире «Беларусь-1».

Последний сезон Костицын провел в минском «Динамо». Статистику игрока смотрите здесь .