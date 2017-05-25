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ОНТ: бюджет минского «Динамо» составляет около 20 млн долларов
25.05.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В программе «Наши новости» на канале ОНТ был озвучен бюджет минского «Динамо».
«Динамо» – проект недешевый. Бюджет клуба около 20 миллионов долларов. Большая часть этих денег из государственной казны. Но другие клубы лиги, с бюджетами поскромнее, показывают результаты более весомые. Тогда стоит уточнить: белорусский клуб в КХЛ – это популярное национальное развлечение, или все-таки спорт», – прозвучало в эфире канала ОНТ.
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В программе «Наши новости» на канале ОНТ был озвучен бюджет минского «Динамо».
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