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НБА. Финал Востока. «Бостон» против «Кливленда»
26.05.2017 00:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках пятого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Бостон» на домашней арене сыграет с «Кливлендом».
НБА
Плей-офф
Финал Восточной конференции
Пятый матч
«Кливленд» ведет в серии – 3-1
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Сегодня в рамках пятого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Бостон» на домашней арене сыграет с «Кливлендом».
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