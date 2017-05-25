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НБА. Финал Востока. «Бостон» против «Кливленда»

26.05.2017 00:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках пятого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Бостон» на домашней арене сыграет с «Кливлендом».

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Пятый матч

Бостон – Кливленд 102:135 (27:43, 30:32, 17:34, 28:26)
Дата проведения
26 мая, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча
Бостон
Брэдли (23), Краудер (11), Хорфорд (8), Олиник (7), Смарт (6 + 5 потерь)  старт; Грин (14), Розир (10 + 7 передач), Браун (7), Янг (6), Зеллер (4), Жеребко (3), Мики (2), Джонсон (1).
Кливленд
Джеймс (35 + 8 подборов + 8 передач), Ирвинг (24 + 7 передач), Лав (15 + 11 подборов), Джей Ар Смит (6), Томпсон (6)  старт; Уильямс (14), Джефферсон (9), Корвер (7), Фрай (6), Джонс (5), Шамперт (4), Джонс (2), Уильямс (2).

«Кливленд» ведет в серии – 3-1

 

 
 
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Сегодня в рамках пятого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Бостон» на домашней арене сыграет с «Кливлендом».

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