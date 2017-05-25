Второй этап открытого чемпионата Беларуси по пейнтболу пройдет в Могилеве 27 мая

26 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Второй этап открытого чемпионата Беларуси по спортивному пейнтболу пройдет в Могилеве 27 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Белорусской федерации пейнтбола, руководитель пейнтбольного клуба "Рубикон" Максим Демиденко.

В Печерском лесопарке за победу будут бороться 11 профессиональных и любительских команд. Ожидается, что турнир соберет около 80 игроков из Москвы, Ярославля, Смоленска и Киева. Честь нашей страны будут защищать дружины из Минска, Витебска, Солигорска, Новополоцка. Пейнтбольная столица Беларуси - Могилев - на соревнования выставит три команды: профессионалы, полупрофессионалы и детская сборная из спортивной секции клуба "Рубикон".

Организаторы разделят участников на группы. Каждой сборной предстоит провести по четыре встречи. По итогам игр дружины, которые наберут наибольшее количество баллов, выйдут полуфинальные, а затем в финальные поединки.

Победителям и призерам вручат кубки, медали, дипломы, подарки от спонсоров и ДОСААФ. Также белорусским участникам будут присваивать спортивные разряды за достижения.

Третий этап открытого чемпионата Беларуси по спортивному пейнтболу пройдет 24-25 июня в Могилеве, четвертый - в июле в Гродно. Финал состоится 26 августа в Могилеве. Здесь по итогам всей серии игр определят лучшие команды по национальному и общему рейтингам. Причем первые зачетные баллы некоторые сборные уже положили в свои копилки. В лидеры с победой после первого этапа турнира вырвалась команда "Рубикон" из Могилева. Вторыми завершили стартовый тур киевляне. Бронзовый результат показала гродненская дружина "Эдельвейс". Деревянные медали достались представителям Смоленска.

Максим Демиденко отметил, что пейнтбольный сезон не завершается белорусской серией. Девять лучших команд всех этапов получат возможность выступить в гранд-финале, который состоится 16 сентября в Москве. Здесь соберутся около 80 дружин высшей лиги, полупрофессионалов, любителей и новичков из стран СНГ.

Пейнтбол - командная игра с применением маркеров, стреляющих шариками с краской. Состязания в этом виде спорта проходят на площадках с различными схемами установки укрытий по установленным регламентом правилам. Организаторами чемпионата выступают Белорусская федерация пейнтбола, Могилевская областная организационная структура ДОСААФ, пейтбольный клуб "Рубикон" при поддержке Могилевского городского исполнительного комитета.-0-