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Председатель ФХБ Шапиро в скором времени получит государственную должность
26.05.2017 10:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что председатель ФХБ Семен Шапиро в скором будущем может получить еще одну должность.
«Я еще вам нагрузочку государственную дам – вам придется какой-то областью как минимум заниматься и отвечать перед президентом», – сказал Лукашенко в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1».
Напомним, до избрания на пост главы ФХБ Шапиро занимал должность председателя Миноблисполкома. После избрания в ФХБ
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что председатель ФХБ Семен Шапиро в скором будущем может получить еще одну должность.
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