Председатель ФХБ Шапиро в скором времени получит государственную должность

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что председатель ФХБ Семен Шапиро в скором будущем может получить еще одну должность.

«Я еще вам нагрузочку государственную дам – вам придется какой-то областью как минимум заниматься и отвечать перед президентом», – сказал Лукашенко в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1».

Напомним, до избрания на пост главы ФХБ Шапиро занимал должность председателя Миноблисполкома. После избрания в ФХБ был освобожден от этой должности.